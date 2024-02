Volontariato: Mattarella, ‘esprime I care, mi riguarda’

MeteoWeb

Trento, 3 feb. (Adnkronos) – “Il volontariato esprime una visione del mondo. Quella della indivisibilità della condizione umana. Il famoso ‘I care’, ‘mi riguarda’, fatto proprio da don Milani e da Martin Luther King. Una visione che pone in primo piano la persona, l?integralità della sua vita, il suo pieno diritto a essere parte attiva della comunità. Per questo valorizza le relazioni tra persone, il dialogo, l?amicizia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura di ‘Trento capitale italiana ed europea del volontariato’.

“Un impegno -ha detto ancora il Capo dello Stato- che, nei piccoli ambiti, immerge le mani ogni giorno nei problemi e negli affanni concreti e, tuttavia, porta a pensare in grande perché sa che ognuno contribuisce al cammino di tutti”.

