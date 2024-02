Volontariato: Mattarella, ‘risorsa preziosa di una società e ricchezza Italia’

MeteoWeb

Trento, 3 feb. (Adnkronos) – “Il volontariato è risorsa tra le più preziose di una società. L?Italia, per nostra fortuna, è ricca di volontari e di associazioni che raccolgono e organizzano queste energie civili”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura di Trento capitale italiana ed europea del volontariato.

“Volontari -ha ricordato il Capo dello Stato- che portano sollievo negli ospedali. Volontari che danno forza alla protezione civile; che si occupano di sicurezza ambientale; che custodiscono e valorizzano il patrimonio culturale. Volontari che portano soccorso. Volontari che distribuiscono cibo e medicinali a chi non ne ha. Volontari che vanno nelle case e assistono le famiglie più povere. Volontari che sostengono le persone vulnerabili, che si dedicano ai bambini, e ai più fragili tra loro. Volontari che si impegnano nel recupero scolastico. Volontari che contrastano la marginalità, l?abbandono, che provano a costruire ponti dove altrimenti ci sarebbero quasi soltanto macerie esistenziali. Volontari che si dedicano ai profughi dalle guerre e dalle catastrofi climatiche”.

“Persone che danno fiducia. Non solo espressioni di testimonianza, ma persone amiche -ha concluso Mattarella- che, concretamente, rimarginano ferite, per restituire a ciascuno la sua umanità. Energie di grande vigore, grazie alle quali ci siamo sentiti e ci sentiamo più comunità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.