Volontariato: Mattarella, ‘solidarietà necessità vitale e pietra angolare comunità’

MeteoWeb

Trento, 3 feb. (Adnkronos) – “La solidarietà è un moto che parte dalle coscienze. Reca impresso il carattere dell?ascolto dell?altro e della generosità. A ben guardare, è essa stessa una necessità vitale. Abbiamo bisogno di solidarietà, di esprimerla e di riceverla, per sentirci parte di una comunità e della sua storia che va avanti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura di ‘Trento capitale italiana ed europea del volontariato’.

“La solidarietà, per altro, è una pietra angolare degli ordinamenti. La nostra Costituzione -ha ricordato il Capo dello Stato- la riconosce come presupposto di uno sviluppo davvero civile. Eloquente, a questo proposito, l?articolo 2, che dispone che la Repubblica ‘riconosce e garantisce’ i diritti inviolabili dell?uomo, sia dei singoli sia delle formazioni sociali, e richiede l?adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La realtà pluralista del volontariato rappresenta, insieme, sentinella e spinta di questo principio costituzionale. Rappresenta un pilastro anche della nostra civiltà europea”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.