A Roma la maratona dell?acqua, all?Expo Village Acea ospita medagliati e runner

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Oggi, presso l?Expo Village dell?Acea Run Rome The Marathon, lo stand ACEA ha ospitato otto tra gli atleti internazionali più di rilievo in gara: Hunegnaw, Birech, Keror, Samwel, Tulu per gli uomini e Kipsiror, Cherop e Lagat per le donne. Sempre oggi, alle 16 lo stand si anima con una tavola rotonda dal titolo ?Il tema dell?acqua tra sport, sostenibilità ed uno sguardo al futuro? che ha visto la partecipazione di tre campioni dello sport italiano che hanno proprio nell?acqua il loro elemento naturale: Lorenzo Marsaglia (tuffi), Alessandra Sensini (vela), Giulia D?Innocenzo (nuoto). Con loro, a dialogare del rapporto tra sport e acqua, ci saranno Virman Cusenza, direttore della Comunicazione di Acea, e Pierfrancesco Ragni, Vice Direttore Generale Corporate del Gruppo.

L?Expo Village della Acea Run Rome The Marathon è stato inaugurato ieri presso il Palazzo dei Congressi all?Eur. In attesa del via della Maratona dell?acqua, lo spazio del villaggio, da ieri sono in corso iniziative di intrattenimento e attività dedicate a sport e benessere all?interno dei 4.500mq di area espositiva, con più di cento espositori. Il villaggio, una vera e propria casa della maratona, è aperto a tutti, non solo ai partecipanti ma anche ad appassionati di sport e visitatori. Con il claim ?runforwater?, la manifestazione sportiva vuole quest?anno sottolineare ancor di più il ruolo fondamentale dell?acqua, per la vita, il pianeta e anche per lo sport. Lungo gli oltre 42 km di gara, domenica Acea garantirà diversi punti di ristoro, con circa 60mila litri d?acqua a disposizione degli atleti e oltre 100mila bicchieri biocompostabili, in ottica di economia circolare.

Temi che ovviamente saranno protagonisti non solo nella corsa di domenica ma anche nello stand di Acea all?interno del villaggio. Nello spazio espositivo del gruppo industriale, primo operatore nazionale nel settore idrico, ci sono video dedicati all?acqua che aiutano a riflettere sul consumo che ne facciamo nella quotidianità e attività volte a sottolineare quanto sia importante salvaguardare più possibile la risorsa idrica. Oltre al supporto per la manifestazione, domenica quattro squadre di Acea prenderanno parte alla staffetta Acea Run4Rome. Partecipazione anche all?insegna della solidarietà: con l?occasione le squadre di Acea hanno attivato un crowdfunding per sostenere l?Associazione no profit ?Sport senza Frontiere? che si occupa di garantire percorsi sportivi completamente gratuiti a bambine e bambini che provengono da situazioni di disagio socio economico.

