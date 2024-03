Abruzzo: Calenda, ‘con D’Amico perché qualità candidato è unica cosa che conta’

MeteoWeb

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Il candidato è l’unica cosa che conta, perché qui se no continuiamo a parlare di cose che non contano niente gli abruzzesi devono andarsi a curare fuori dall’Abruzzo, quindi l’unica cosa che conta per me, come in Calabria dove sosteniamo Occhiuto, è la qualità del candidato”. Lo dice Carlo Calenda, a margine di un evento elettorale a Chieti, rispondendo a una domanda sull’appoggio di Azione al candidato presidente delal regione Abruzzo Luciano D’Amico.

“Sono contento che venga anche Conte ad appoggiare un bravo candidato e il mio appello è agli elettori di centrodestra, ragionate come cittadini liberi che valutano il curriculum vitae della persona che hanno davanti”, conclude il leader di Azione, aggiungendo che però non incontrerà il pentastellato: “credo che facciamo giri diversi…”.

