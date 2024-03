Abruzzo: Conte, ‘governo finanzia Roma-Pescara? Con risorse sul piatto al max Pescara-Chieti’

MeteoWeb

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Questo governo sta dimostrando che le coalizioni a scopi elettorali non funzionano. Sta emergendo dopo 17 mesi la mancanza di visione, di progetti comuni. Si stanno spartendo a questo punto non solo le riforme -a Fdi il premierato, a Salvini l’autonomia e a Forza Italia la giustizia- ma anche gli investimenti infrastrutturali, il che è ridicolo. Quando amministrano loro i cittadini non vedono miglioramenti”. Così il leader M5S Giuseppe Conte, in un punto stampa a Sulmona.

Quanto al finanziamento della Roma-Pescara deliberato dal Cipess la scorsa settimana, “hanno promesso microscopici finanziamenti che non bastano neanche per Lotto 1 e Lotto 2. Non è una Roma-Pescara, ma una Roma-Chieti al massimo”, ironizza l’ex premier.

