Abruzzo: Conte, ‘passerelle non bastano dopo 5 anni mal governo’

MeteoWeb

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Salvini ha scommesso un caffé? Allora ci crede alla vittoria, eh. Se ci credesse”, avrebbe scommesso “almeno una cassa di Trebbiano. Mi sembra che il centrodestra sia in netta difficoltà, vedo anche dichiarazioni un po’ scomposte. Iniziano a preoccuparsi, pensavano di averlo risolto questo dossier facilmente, ma dopo 5 anni di mal governo devono farsi un esame di coscienza. Però evidentemente non lo hanno fatto per tempo, ora non basta farsi passerelle e vasche nei paesini dell’Abruzzo: abbiamo ministri che stanno promettendo di tutto, adesso aspettiamo domani le promesse di Giorgia Meloni in persona”. Così, nel corso di un punto stampa a Sulmona, il leader M5S Giuseppe Conte risponde a domande sull’inchiesta di Perugia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.