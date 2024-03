Abruzzo: da La Russa complimenti a Marsilio, ‘cambiamento di vento’ inesistente’**

MeteoWeb

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha telefonato al governatore dell?Abruzzo Marco Marsilio per complimentarsi dell?ottimo risultato raggiunto da lui e dal centrodestra. “Si tratta di una riconferma importante -le parole di La Russa- frutto sia dell?ottimo lavoro svolto in questi cinque anni alla guida della Regione, sia dell?unità della coalizione. Gli abruzzesi -ha concluso La Russa- non hanno tenuto conto dei tentativi di delegittimare la cristallina figura del governatore e hanno bocciato il tentativo di utilizzare strumentalmente il voto abruzzese per sperare in un ‘cambiamento di vento’ che è risultato del tutto inesistente”.

