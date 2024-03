Abruzzo: Donzelli, ‘D’Alfonso scappato, si ripresenta tramite D’Amico’

MeteoWeb

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – In Abruzzo “D’Alfonso si ripresenta tramite D’Amico a rigovernare questa regione dopo che era scappato, perché sapeva che sarebbe stato bocciato dai cittadini anche per i danni nella sanità, che adesso grazie a Marsilio stiamo risolvendo”, ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, arrivato a Piazza Salotto a Pescara per il comizio del centrodestra con Giorgia Meloni a sostegno della ricandidatura del governatore uscente Marco Marsilio.

