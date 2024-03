Abruzzo: Marsilio, ‘testa a testa solo nei loro sogni’

MeteoWeb

Pescara, 11 mar. (Adnkronos) – “Qualcuno ci ha sottovalutato e a mezzanotte ancora raccontava di un testa a testa che non è mai esistito se non nei sogni di chi ha provato a raccontare un altro Abruzzo, non quello che hanno scelto gli elettori”. Sono le prime parole a caldo di Marco Marsilio, governatore dell’Abruzzo confermato dal voto regionale, al suo arrivo al comitato elettorale dove è stato accolto dal coro “C’è solo un presidente”.

