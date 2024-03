MeteoWeb

Torino, 04 mar. – (Adnkronos) – ?In Abruzzo si vota domenica e conto che il centrodestra vinca e non di poco, e che la Lega abbia un ottimo risultato, almeno a due cifre”. Così il vicepremier Matteo Salvini a Torino, a margine della firma di un protocollo per le opere di accompagnamento alla Torino-Lione.

