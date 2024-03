MeteoWeb

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Come si dice, squadra che vince non si cambia. E così Elly Schlein sarà sul palco con Pier Luigi Bersani, come in Sardegna, per gli ultimi giorni di campagna elettorale in Abruzzo a sostegno di Luciano D’Amico. La segretaria del Pd sarà in Abruzzo il 6 e il 7 marzo.

