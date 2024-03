Abruzzo: Todde, ‘ci vado l’8 marzo, mandiamo a casa questa destra’**

MeteoWeb

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Andrò l’8 marzo in Abruzzo, la festa della donna, farò la chiusura della campagna elettorale e sono molto felice di poterlo fare perchè io credo che bisogna usare come coalizione ogni leva possibile per cercare di mandare a casa questa destra. Lo avevo già fatto in Lombardia per Maiorino, lo faccio con maggiore convinzione per quanto riguarda l’Abruzzo”. Così Alessandra Todde a In mezz’ora su Rai3.

