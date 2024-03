Adnkronos tra i premiati del ‘Francigena Fidenza Award’

MeteoWeb

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Il 19 marzo, alle ore 11.00, presso il Palazzo dell?Informazione – sede dell?agenzia di stampa Adnkronos ? sarà presentata la 4a edizione del ‘Francigena Fidenza Festival’, in programma dal 11 al 14 aprile. Saranno presenti il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, e l’assessore alla Cultura, Maria Pia Bariggi. A seguire si svolgerà la cerimonia di assegnazione del ‘Francigena Fidenza Award’, premio giornalistico, ideato dall’autrice Rossana Tosto, promosso dal Comune di Fidenza e dall?Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf), conferito alla stampa nazionale per l?alta professionalità, il merito, il talento, la passione, la voglia di scoprire e di comunicare profusi nel lavoro. ?Una lode alla carriera ? spiega l?autrice Rossana Tosto ? riconosciuta ai giornalisti che si sono distinti in modo particolare nella professione di ‘narratore di fatti e di luoghi’. Autentici ?artisti della parola e delle immagini?, autori di idee e progetti attraverso i quali hanno affermato stili e linguaggi finalizzati a intercettare il bisogno di cultura, tradizioni, arte e bellezza”.

La premiazione sarà presentata dall’architetto e scrittore Sandro Polci, alla presenza del sindaco di Fidenza, Andrea Massari, e dell’Assessore alla Cultura e al progetto ‘Via Francigena’ del Comune di Fidenza Maria Pia Bariggi. A dare lettura delle menzioni sarà l’attore Roberto M. Iannone.

?La valorizzazione della Via Francigena ? afferma il sindaco Andrea Massari ? è una operazione culturale che ovviamente va ben oltre Fidenza e il suo territorio, abbracciando complessivamente ben 715 comuni europei posti lungo il tracciato storico che da Canterbury arrivava fino a Roma. Il ruolo preminente di megafono per un’iniziativa di questa importanza non può che essere affidato ai media e lo scopo di questo premio è proprio quello di riconoscere doverosamente questa fondamentale funzione?.

?La valorizzazione dei luoghi della Via Francigena di Fidenza e di tutto il territorio emiliano ? afferma l?assessore Maria Pia Bariggi ? è restituita dalla narrazione con la quale i giornalisti agiscono sull?immaginario collettivo?.

Organizzato dal Comune di Fidenza in collaborazione con l’Associazione Europea Vie Francigene (Aevf), con il patrocinio dell?Università di Parma, della Diocesi di Fidenza e con il contributo di Destinazione Turistica Emilia, il Festival celebra la bellezza e l’importanza della Via Francigena e dei Cammini che solcano l’Italia e l’Europa. Fidenza, situata al centro dell’itinerario da Canterbury a Santa Maria di Leuca, è il luogo perfetto per valorizzare la Via Francigena.?

Il Festival ha ricevuto il riconoscimento della media partnership da Rai Cultura e Rai Radio Kids; dall?agenzia di stampa Adnkronos; dal quotidiano Corriere della Sera; dai magazine online Economy e Affari Italiani. Inoltre, è sostenuto dagli sponsor: Confartigianato Imprese Parma, Superborgo Conad, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Gas Sales Energia, Oasi del Gusto, Badia.

Ecco l?elenco dei premiati del Francigena Fidenza Award: per le agenzie di stampa, riceveranno il ‘Francigena Fidenza Award’ il presidente del Gruppo editoriale Adnkronos, cav. Giuseppe Marra; la direttrice di Agi, Rita Lofano e il direttore di Askanews, Gianni Todini.

Per i quotidiani i riconoscimenti saranno consegnati al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana e a Valeria Arnaldi, redattrice dei servizi speciali de Il Messaggero. Riconoscimento anche al giornalista Giuseppe Cerasa, direttore de Le Guide di Repubblica.

Per le radio il premio sarà conferito a Francesco Pionati, direttore del Giornale Radio Rai e di Radio 1 e a Massimiliano Menichetti responsabile di Radio Vaticana ? Vatican News. Per le tv saranno premiati: Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura; Marzia Roncacci, alla guida del Tg2 Italia Europa; Paolo Di Lorenzo, per la conduzione mattutina del Tg5. Le menzioni per ciascun premiato saranno annunciate durante la cerimonia di premiazione del 19 marzo presso il Palazzo dell?Informazione.

