Amazon: Grimaldi e Ravinale (Avs-SI),’democrazia sia anche in luoghi lavoro’

Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – ?La democrazia deve stare anche dentro i luoghi di lavoro: per questo motivo questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo dentro il colosso Amazon”. Così Marco Grimaldi, deputato e vicecapogruppo Avs, e Alice Ravinale, capogruppo a Torino di Sinistra Ecologista e delegata nella segreteria nazionale di Sinistra Italiana per la conversione ecologica e le attività produttive, che sono stati nello stabilimento di Torrazza Piemonte.

“Senza sostituirci all’imprescindibile lavoro dei sindacati – fanno sapere – abbiamo voluto vedere in presenza quello che tanti lavoratori e lavoratrici ci segnalano da anni relativamente al noto livello di stress psicofisico e di controllo in strutture come queste. Siamo impegnati a chiedere ai colossi dell’e-commerce e della logistica come Amazon di ridurre gli imballaggi e le emissioni, di pagare i profitti dove li generano e di rispettare i diritti alla sicurezza e al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, a partire dalla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario”.

“Abbiamo accolto favorevolmente l’invito di Amazon ad un confronto, che confidiamo possa proseguire”, concludono.

