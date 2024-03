MeteoWeb

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Il Pd deve avere la capacità una volta ogni tanto di dire no, se quelli alzano un muro”. Così Carlo Calenda sulle regionali in Basilicata a Metropolis sul sito di Repubblica. Roberto Speranza potrebbe essere il candidato? “Roberto Speranza non ha nessuna intenzione. Ci abbiamo parlato, non lo fa”.

