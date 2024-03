MeteoWeb

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “A questo punto non c?è ragione comprensibile perché il Pd non candidi in Basilicata il suo uomo più autorevole della Regione, Roberto Speranza. Qualunque possa essere il risultato. La generosità è un prerequisito della classe dirigente”. Così Pierluigi Castagnetti su twitter.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.