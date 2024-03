MeteoWeb

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – ?Al campo rotto della sinistra noi contrapponiamo una sana unità del centrodestra, che anche in Basilicata vuole essere in campo coeso, vuole vincere e governare bene questa regione. Siamo seri e concreti come Forza Italia si è impegnata ad essere con gli elettori?. Così ai microfoni dei Tg Rai il senatore Maurizio Gasparri, presidente di Forza Italia al Senato.

