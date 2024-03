Basilicata: Pd, ‘giornate difficili ma risultato positivo, ostinati su unità centrosinistra’ (2)**

MeteoWeb

(Adnkronos) – E’ la prima volta di un candidato del Pd alle regionali sostenuto dai 5 Stelle? “Non sarà il primo in queste tornate elettorali che ci aspettano. Ci sono anche le amministrative e in quelle realtà per la grande maggioranza si va esattamente con lo schema che abbiamo definito in Basilicata e in tantissimi casi ci sono candidati del Pd”, sottolinea Taruffi.

“La narrazione in virtù della quale avvengono alleanze solo se con candidati di altri partiti, viene smentita… Siamo andato con un candidato dei 5 Stelle in Sardegna, un civico in Abruzzo e un candidato del Pd in Basilicata: diciamo che c’è un equilibrio tre le forze che provano a costruire l’alternativa partendo dai territori”.

