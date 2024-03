Basilicata: Pd, ‘unità forze centrosinistra è valore irrinunciabile’**

MeteoWeb

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Tutte le forze di centrosinistra sono essenziali per battere la destra. Con questo spirito abbiamo lavorato in Sardegna, al fianco di Alessandra Todde, e così stiamo facendo in Abruzzo, dove si voterà domenica prossima, con una larghissima coalizione a sostegno della candidatura di Luciano d?Amico”. Così Igor Taruffi, responsabile Organizzazione Pd e Davide Baruffi, responsabile Enti locali Pd.

“Il Pd è impegnato a costruire la più ampia coalizione possibile tra tutte le forze alternative alla destra, rivolgendosi non solo a tutti i partiti che stanno all?opposizione di questo Governo, ma anche alle tante forze civiche che animano la politica nei territori”.

“Anche in Basilicata non possiamo e non vogliamo accettare di presentarci con un fronte diviso rispetto alla sfida di aprile: per vincere c?è bisogno di tutti e il Pd lavorerà insieme a tutti gli altri, come sempre, per unire il fronte più largo e rilanciare il tavolo regionale, che vede oggi presenti tutte le forze del centrosinistra e del civismo democratico, superando le contrapposizioni sui nomi e rimettendo al centro il programma e il progetto per la Basilicata”.

