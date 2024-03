MeteoWeb

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Un nome che farebbe vincere le opposizioni c?è ed è quello di Marcello Pittella. Ma nella coalizione che hanno in testa Schlein e Conte non è previsto che il candidato non sia di loro espressione?. Lo ha detto a Tagadà, su La7, il capogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera, Matteo Richetti, in riferimento alle prossime elezioni regionali in Basilicata.

