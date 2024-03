Bergamo: litiga con il fratello e lo colpisce a calci e pugni, arrestato 55enne

MeteoWeb

Milano, 5 mar. (Adnkronos) – Un uomo di 55 anni è stato arrestato per aver colpito e ferito gravemente il fratello 59enne al culmine di una lite. E’ accaduto la sera dello scorso 2 marzo a Calusco d?Adda, nella bergamasca.

A seguito di una richiesta di intervento giunta al numero unico di emergenza 112, i carabinieri della locale stazione, unitamente a personale del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Zogno, sono intervenuti in una abitazione dove due fratelli conviventi di 55 e 59 anni, italiani, stavano litigando furiosamente. Ad avere la peggio è stato il 59enne che, dopo essere stato ripetutamente colpito a calci e pugni, è stato colpito più volte al corpo e alla testa anche con un manico di scopa e con una scala di metallo.

Il più giovane dei due è stato quindi bloccato e arrestato per lesioni gravi, mentre la vittima, trovata priva di conoscenza, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Già in passano tra i due vi erano stati numerosi litigi che tuttavia non erano mai sfociati in scontri cosi violenti.

