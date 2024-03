Calcio: commento sessista preside liceo su arbitro donna, Fdi ‘parole da Medioevo’

MeteoWeb

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Se eri in cucina non succedeva… tesoro”. Così il preside del Liceo Vieusseux di Imperia, Paolo Auricchia, commentando un episodio in campo che ha visto coinvolta un’assistente di linea. “Parole che non ti aspetti, soprattutto se pronunciate da un preside – afferma Elisabetta Lancellotta, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Femminicidio – su un episodio di cronaca sportiva che ha visto coinvolta un’assistente di linea impegnata nella partita Bethis – Athletic”.

“Gravissimo che un dirigente scolastico esprima tali concetti – rimarca l’esponente di Fdi -, contrari a quella parità di genere che le donne hanno faticosamente conquistato nello sport. Cosa ci vuole dire Auricchia che un uomo scontrandosi con una telecamera sarebbe rimasto illeso? Assurdità che ci riportano al Medioevo, al gretto e becero patriarcato che stiamo combattendo a partire dallo sport che dovrebbe infondere i valori di uguaglianza e rispetto. Bene hanno fatto gli studenti a protestare, intanto dal preside ci aspettiamo le pubbliche scuse”.

