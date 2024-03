Calcio: Sbardella (Fdi), ‘addio Sarri? Io fan del suo gioco, ma se è unica soluzione..’

MeteoWeb

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Partendo dal presupposto che sono un fan del gioco di Sarri, non c’è dubbio che nelle ultime settimane la Lazio stia andando malissimo. Se ci sono problemi tra la squadra e l’allenatore, se è l’unica soluzione per recuperare la situazione, allora ben venga, per quanto mi spiaccia molto. Tal volta si creano condizioni che non sono facilmente superabili”. Così il deputato di Fdi Luca Sbardella, tifoso biancoceleste, commenta all’Adnkronos la notizia delle dimissioni del tecnico laziale. A chi gli domanda se l’auspicio è che un cambio in panchina possa tornare a far segnare la Lazio, come avvenuto alla As Roma con l’arrivo di Daniele De Rossi, “lo spero – risponde -, da tifoso non posso che sperarlo”.

