Centro: Baruffi, ‘Azione e Iv a destra incomprensibile, loro stampella non serve’

MeteoWeb

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Non mi rassegno allo scenario che Azione e Iv vadano a destra: Renzi è stato il mio segretario, Calenda lo abbiamo candidato in Europa. Buttarsi a destra, è francamente incomprensibile. Anche perché non c’è bisogno di andare a fare la stampella al centrodestra. A Calenda e Renzi chiedo la sanità, le politiche di sviluppo e di crescita vanno bene in Basilicata?”. Così Davide Baruffi del Pd a Metropolis, sul sito di Repubblica.

