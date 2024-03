Conference League, Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4 in andata ottavi di finale

MeteoWeb

Budapest, 7 mar. – (Adnkronos) – La Fiorentina batte 4-3 il Maccabi Haifa nell’andata degli ottavi di finale di Conference League disputata al Bozsik Stadion di Budapest. Per i viola a segno Nzola al 2′, Beltran al 59′, Mandragora al 73′ e Barak al 95′. Per gli israeliani, che chiudono il match in dieci uomini per l’espulsione di Show all’81’, vanno in gol Seck al 12′, Kinda al 29′ e Khalaili al 67′. Tra sette giorni il ritorno al ‘Franchi’ di Firenze.

