Covid: Ronzulli (Fi), ‘oltraggiate vittime con atto vigliacco e indegno’

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – ?Un oltraggio alle centinaia di migliaia di vittime, alla città-simbolo della marcia letale e inarrestabile del Covid, con i camion militari pieni di bare, ai medici, agli infermieri, alla scienza e al luogo dove abbiamo cominciato a vincere la lotta al Coronavirus. Le scritte ?no vax? sulle mura del Palaspirò di Spirano, il primo centro vaccinale operativo lombardo durante l?epidemia, istituito vicino a Bergamo, sono indegne, gravissime, vigliacche e ignoranti. Non offendono solo la comunità bergamasca, ma un intero popolo che ha sofferto a causa del Covid e, soprattutto, coloro che non sono riusciti a vincere la loro battaglia e che proprio lunedì saranno celebrati, in occasione della Giornata nazionale alla loro memoria?. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

