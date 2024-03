Cybersicurezza: domani Mantovano a Commissioni Camera su ddl stretta

MeteoWeb

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, interverrà domani, alle 13.30, nel corso della seduta delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia) per l?avvio dell?esame del disegno di legge per l?introduzione di disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.

Il testo del ddl, composto da 18 articoli, è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 25 gennaio. Le norme mirano a garantire una maggiore resilienza delle pubbliche amministrazioni, in particolare di quelle non ricomprese nel ‘Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica’, a rafforzare l?Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e il suo coordinamento con l?Autorità giudiziaria e a introdurre specifiche procedure per un più immediato intervento dell?Agenzia a fini di prevenzione e di ripristino delle funzionalità dei sistemi informatici in caso di attacchi.

Inoltre, si apportano modifiche (sostanziali e processuali) in relazione ai reati informatici, prevedendo l?innalzamento delle pene, l?ampliamento dei confini del dolo specifico, l?inserimento di aggravanti e/o il divieto di attenuanti per diversi reati commessi mediante l?utilizzo di apparecchiature informatiche e finalizzati a produrre indebiti vantaggi per chi li commette, a danno altrui o ad accedere abusivamente a sistemi informatici e/o a intercettare/interrompere comunicazioni informatiche e telematiche.

