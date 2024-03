Dl elezioni: Boccia, ‘noi pronti, Lega vada oltre il Salva-Zaia’

MeteoWeb

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “C’è una riforma del testo unico degli enti locali che noi siamo pronti a fare, a riempire di contenuti già dalla prossima settimana. Per la verità non ci siamo mai sottratti al confronto con la sottosegretaria Ferro che ha, diciamo, una partita aperta sul Tuel e sulla riforma delle province. Siamo prontissimi anche dalla settimana prossima”. Lo dice Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, incontrando i giornalisti, in vista dell’arrivo in Aula del Dl elezioni.

“Ci auguriamo che la Lega vada oltre il salva-Zaia, cioè che la Lega non si limiti a raggirare i sindaci, come ha fatto in Commissione, presentando un finto emendamento sul terzo mandato, salvo ritirarlo con la motivazione che il governo aveva dato parere contrario e poi, d’incanto, lo stesso governo sull’emendamento per il terzo mandato delle regioni si è rimesso alla Commissione” un emendamento che “aveva le stesse caratteristiche procedurali di quello dei comuni con la differenza che era stato cucito su misura per la Regione Veneto. In quel caso il governo, essendo un po’ connivente, si è rimesso alla Commissione e l’emendamento è stato bocciato. Un emendamento simile anche in Aula, ovviamente, avrà il nostro parere contrario, ma questo l’abbiamo già annunciato”.

Sul tema del terzo mandato “penso che se la Lega davvero è in buona fede, vuole migliorare la condizione degli enti locali a partire dai comuni e arrivando alle province, sosterrà la nostra proposta di stralcio e sosterrà anche il lavoro che la sottosegretaria sta facendo sulla riforma del ‘testo di unione degli enti locali’, chiediamo al governo di accelerare sulla riforma”, conclude.

