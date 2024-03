Dl elezioni: Lega ritira emendamento ballottaggi, diventa odg

MeteoWeb

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Accogliendo l’invito del relatore Balboni, la Lega ritira l’emendamento al Dl elezioni che prevede lo stop al ballottaggio per i sindaci. “Raccogliamo l’invito alla trasformazione in ordine del giorno. Su questo tema possiamo comprendere anche che a due mesi dal voto modificare la norma sia magari non corretto e ci vuole più tempo, ci può stare, ma per noi era importante porre la questione”, dice il senatore Massimiliano Romeo (Lega) intervenendo in Aula.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.