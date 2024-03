Droga: Tajani, ‘in riunione G7 a Capri anche tema lotta al fentanyl’

MeteoWeb

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Nella riunione dei ministri degli Esteri del G7 che si terrà a Capri in aprile inserirò, anche a nome del Governo, la questione della lotta al fentanyl, la droga sintetica che minaccia sempre più i nostri cittadini?. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo una riunione di coordinamento tenuta a Palazzo Chigi sul tema del contrasto all?uso delle droghe sintetiche.

Il Rapporto Mondiale 2023 sulla droga dell?Ufficio Onu su droga e crimine (Unodc) ha evidenziato la crescente diffusione delle droghe sintetiche. Per quanto riguarda l?Italia, sempre secondo Unodc, l?uso di droghe sintetiche è ancora marginale, ma si assiste a un incremento dell?utilizzo tra le fasce più giovani della popolazione anche per la facilità dell?acquisto online.

Il Segretario di Stato Anthony Blinken ha lanciato il 7 luglio scorso la ?Coalizione Globale? contro le droghe sintetiche in una riunione a cui ha partecipato anche Tajani. Ora anche l?Italia prepara un ?Piano nazionale contro l?uso improprio di fentanyl e di oppioidi sintetici?, in linea di continuità con l?impegno nella Coalizione Globale, rispondendo all?esigenza di disporre di un efficace piano di prevenzione. Saranno coinvolti tutti i principali ministeri.

