Roma, 14 mar. (Adnkronos) – L’ex presidente della Rai, Lucia Annunziata -riferiscono fonti parlamentari di centrosinistra- sarebbe pronta a scendere in campo per le europee. La giornalista potrebbe essere candidata capolista dal Pd, come indipendente, nella circoscrizione Sud. L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

