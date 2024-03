Europee: ex sindaco di Spirano correrà con la Lega, Malanchini ufficializza candidatura

MeteoWeb

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – L’ex sindaco di Spirano, Giovanni Malanchini, sarà candidato per la Lega per Salvini Premier nella Circoscrizione Nord Ovest per le prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Lo ha annunciato lo stesso Malanchini questa mattina nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la segreteria provinciale della Lega di Bergamo. Già primo cittadino del comune della bergamasca, consigliere regionale e membro dell?ufficio di presidenza dal 2018, è stato rieletto al Consiglio regionale della Lombardia nel 2023, dove attualmente ricopre la carica di presidente della commissione speciale Autonomia e e riordino delle autonomie locali.

“Sono orgoglioso di poter rappresentare la Lega nella corsa delle prossime elezioni europee -afferma Malanchini- e desidero ringraziare il segretario federale Matteo Salvini e il commissario regionale Fabrizio Cecchetti per la fiducia che hanno riposto in me. Sono pronto, come sempre, a impegnarmi per il mio territorio e il mio movimento, con l’obiettivo di rappresentare fedelmente i cittadini e portare le loro istanze in Europa. Un’Europa sempre più distante dai cittadini, dalle imprese e dalle autonomie locali che necessita di grandi cambiamenti e di una netta revisione delle politiche attuali. Ringrazio Fabrizio Sala, Segretario provinciale della Lega di Bergamo, per il sostegno manifestato”.

Il segretario federale Matteo Salvini ha espresso gratitudine per la disponibilità di Malanchini e ha ribadito che la Lega sta lavorando per costruire liste solide e competitive in tutte le circoscrizioni.

Anche il commissario regionale Fabrizio Cecchetti ha ringraziato Giovanni Malanchini per la disponibilità da sempre manifestata verso il Movimento, sottolineando la presenza nelle liste della Lega di persone concrete e con esperienza e che hanno ampiamente dimostrato di dare risposte ai territori.

“Siamo estremamente orgogliosi di poter candidare Giovanni Malanchini, punta di diamante della Lega bergamasca alla prossima tornata elettorale europea -commenta Fabrizio Sala, Segretario provinciale della Lega di Bergamo-. Schieriamo uno dei “big” della Lega orobica e non solo e lo dimostrano gli ottimi risultati ottenuti in termini di preferenze nelle due passate tornate elettorali regionali. Abbiamo la forza e il dovere di portare un eurodeputato bergamasco all’interno del Parlamento europeo per difendere i diritti del nostro territorio, dei nostri cittadini, delle nostre imprese, del mondo agricolo e le nostre tradizioni e radici. Sono sicuro che ancora una volta Bergamo darà prova di essere il cuore pulsante della Lega. Giovanni è dei favoriti per un seggio in Europa?.

