Europee: Silvestri, ‘voto a M5S contro politiche guerrafondaie, appuntamento importante’

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – Alle Europee “chi voterà il Movimento 5 Stelle lo farà per contrastare le politiche guerrafondaie di questi anni, che hanno fatto veri e propri danni. Sia per quel che riguarda il conflitto ucraino, sia per quanto sta accadendo a Gaza. Noi vogliamo un cambio di passo rispetto a chi oggi vuole usare i soldi europei per il riarmo, per noi vanno usati per la sanità, per i trasporti e per la transizione ecologica. Sulle conseguenze del voto europeo sul governo, si vedrà. Oggi è presto per dirlo. Ma è chiaro che è un appuntamento importante”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, in un’intervista su QN.

