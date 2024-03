Fi: Galliani, ?attacchi Scarpinato a Berlusconi fuori dal tempo e dal mondo?

MeteoWeb

Roma, 08 mar. – (Adnkronos) – ?A differenza del senatore Scarpinato, io ho avuto la fortuna e l?onore di vivere per oltre 40 anni accanto al presidente Berlusconi, conoscendone e apprezzandone le qualità umane e la moralità. Non posso, dunque, che respingere con forza gli attacchi scomposti e volgari che Scarpinato continua ancora oggi a rivolgergli. Arrivare a criticare la scelta, non solo legittima ma doverosa, di riservare a Berlusconi i funerali di Stato, significa essere totalmente accecati da un odio ideologico fuori dal tempo e dal mondo?. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Adriano Galliani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.