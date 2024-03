MeteoWeb

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Sarà esaminato, in via preliminare, anche un decreto legislativo con disposizioni in materia “di riordino del sistema nazionale della riscossione” dal Consiglio dei ministri che torna a riunirsi oggi, alle 16. E’ quanto previsto nell’integrazione all’ordine del giorno della riunione diramata da Palazzo Chigi.

