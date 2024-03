Fisco: Meloni, ‘governo è dalla parte degli italiani onesti’

MeteoWeb

Firenze, 13 mar. – (Adnkronos) – “Sono molto fiera dei dati sul recupero dell’evasione fiscale dello scorso anno, che come voi sapete sono stati un record storico”, ma allo stesso tempo “un approccio più collaborativo e più comprensivo forse è un approccio che fa arrivare alle casse dello Stato maggiori risorse”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Firenze al termine della cerimonia della firma con la Regione Toscana dell’accordo di programma per il Fondo di sviluppo e coesione.

“Il governo è dalla parte degli italiani onesti – ha aggiunto Meloni -, parlando anche di quegli italiani che vogliono pagare le tasse, e delle volte non ci riescono perché incontrano delle situazioni di difficoltà: sono realtà che vanno distinte da coloro che non vogliono pagare. Noi abbiamo tentato di realizzare un approccio per il quale il fisco deve essere collaborativo il più possibile con i cittadini per non far percepire lo Stato come un nemico. Poi chiaramente se c’è il cittadino che vuole aggirare per forza lo Stato lì bisogna essere molto efficienti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.