Fondi Ue: Antoniozzi, ‘De Luca ha perso ogni credibilità’

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Arrivare a querelare per diffamazione il ministro Fitto, sapendo benissimo che il Tribunale dei ministri non darebbe mai l’autorizzazione, certifica che Vincenzo De Luca cerca disperatamente visibilità. Riempie di contumelie Fitto e Sangiuliano, definisce in quel modo la Meloni e poi denuncia gli altri per diffamazione. Facesse la Lega Sud perché ormai ha perso ogni credibilità”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

