MeteoWeb

Roma, 19 mar (Adnkronos) – La Camera dei deputati ricorda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, a 30 anni dal loro assassinio in Somalia, con una commemorazione in programma domani in aula dalle 16,30. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.