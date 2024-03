Giornalisti: Fontana, ‘onorare sacrificio Alpi e Hrovatin con ricerca verità’

MeteoWeb

Roma, 20 mar (Adnkronos) – “Nel trentesimo anniversario del vile agguato in cui furono uccisi la giornalista Rai Ilaria Alpi e l?operatore Miran Hrovatin, desidero rinnovare ai familiari l?espressione del più sentito cordoglio e della piena vicinanza, mia e della Camera dei deputati. Quanto avvenne a Mogadiscio il 20 marzo 1994 resta ancora da chiarire, sia sugli esecutori sia sui mandanti, rendendo ancora più dolorosa la ferita inferta al nostro Paese e alla libera informazione. Il loro sacrificio non può e non deve essere dimenticato, ma onorato con la ricerca della verità?. Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

