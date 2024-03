Giornata del Mobility Manager d’Area promossa da Mit con Asstra e Anci

MeteoWeb

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – La direzione Generale per il Tpl e la mobilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il supporto istituzionale di Asstra e Anci, ha organizzato la Giornata del Mobility Manager d?Area, che si terrà in presenza a Roma oggi giovedì 21 marzo dalle 9.30 alle 16.30, presso la Sala Emiciclo della sede del Ministero in Via Caraci 36. L?obiettivo della giornata di approfondimento e studio è quello di consolidare la rete dei mobility manager di area, includendo e informando anche gli enti che non hanno provveduto alla nomina del Mma, ed approfondire le tematiche riguardo l?incontro tra domanda ed offerta di mobilità, in particolare della mobilità pubblica e del trasporto pubblico locale.

L?evento è così strutturato: dopo l?apertura dedicata ai saluti istituzionali e all?avvio dei lavori, ci sarà una prima parte volta alla presentazione dei primi risultati del tavolo tecnico sul Mobility Management (Tamm), a cui contribuiscono molti Comuni e altrettante Città Metropolitane, seguirà una sessione dedicata alle politiche regionali a favore del Mobility Management, all?illustrazione da parte di Anci delle proposte e delle azioni future per il rafforzamento della funzione strategica degli enti locali e alla presentazione delle esperienze delle aziende di Tpl e delle industrie. Infine, nell?ultima sessione verrà presentata dal Ministero la nuova piattaforma dell?Osservatorio tpl, tra Mobility Management e MaaS.

La partecipazione per i Comuni e le Città metropolitane associati ad Anci è totalmente gratuita e i lavori sono aperti sia ai Mobility Manager ma anche a tutte le figure di amministratori e tecnici che hanno come obiettivo prioritario il miglioramento, tramite la mobilità e la gestione di flussi, servizi e infrastrutture, della qualità della vita di ogni comunità. L?incontro sarà infatti un?occasione di confronto, aggiornamento e costruzione di una rete.

