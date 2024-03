MeteoWeb

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Il ddl Nordio sull?abuso d?ufficio arriva alla Camera e invece di fare in fretta, programmano nuove audizioni. Non bastavano quelle già fatte alla Camera sull?abuso d?ufficio ed al Senato sullo stesso testo. Si ascolteranno per la terza volta le stesse voci. Melina pura”. Così Enrico Costa, deputato di Azione, su Twitter.

