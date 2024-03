Governo: Meloni ‘punge’ De Luca, su fondi coesione sintonia con regioni, un solo arrabbiato**

MeteoWeb

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Sui fondi di coesione “quello che fa arrabbiare qualcuno, pochissimi in realtà -uno solo- perché con tutte le regioni stiamo lavorando trasversalmente e bene”, al di là dell’appartenenza politica, “è che per finanziare le proposte è necessario che siano anche condivise dal governo nazionale, perché non dobbiamo dimenticarci che facciamo parte di una strategia complessiva”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bolzano per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano, con un chiaro riferimento al governatore campano Vincenzo De Luca.

La condivisione dei progetti, rimarca Meloni, si è resa necessaria anche “per dare priorità alle cose davvero importanti, perché ci siamo trovati anche di fronte a casi di investimenti che, diciamo, non erano propri prioritari”. Ma a far storcere il naso sarebbe stata “anche la possibilità di esercitare poteri sostitutivi e” prevedere il “definanziamento, se necessario”.

