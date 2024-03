Governo: Meloni, ‘viaggi nel weekend per lasciare spazio a politica interna’

MeteoWeb

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Particolarmente in quest?anno, con la presidenza del G7, gli impegni sono moltissimi.io cerco di spostarli tutti nel fine settimana per non togliere tempo alla politica interna e obiettivamente, sul piano della tenuta fisica, comincia ad avere il suo impatto. Perché lo faccio? Per fare bene il mio lavoro, nel senso che quello che non si capisce spesso della politica estera e che in realtà è politica interna”, ad esempio “è impossibile che tu possa risolvere strutturalmente il problema dell?immigrazione irregolare se non collabori con i paesi di partenza e di transito. E’ molto difficile che tu possa risolvere il problema energetico se non fai accordi con i paesi che producono energia. La chiamiamo politica estera, ma è politica interna e dà un moltiplicatore rispetto anche all?impegno importante che comporta. Per me particolarmente gravoso in quest?anno perché l?Italia è presidente del G7”, ma è una presidenza che “è anche una grande occasione”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in una lunga intervista ad Agorà.

