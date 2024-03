Governo: Patuanelli, ‘io in piazza non vedo nessuno brindare a ostriche e champagne’

MeteoWeb

Roma, 19 mar. – (Adnkronos) – “In piazza io non vedo nessuno che brinda ad ostriche e champagne, vedo piuttosto gente che non riesce a pagare il mutuo e 2 milioni di italiani che rischiano di perdere la casa, questo è il quadro”. Lo dice Stefano Patuanelli, capogruppo del M5S, nelle dichiarazioni di voto in Aula dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, replicando sui dati forniti dal premier su crescita e occupazione.

