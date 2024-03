Ia: Gozi, ‘Ue modello per il resto del mondo’

MeteoWeb

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – ?Come con il Digital services Art e la legge sulla pubblicità politica, anche sull?Intelligenza artificiale l?Unione europea si pone come modello per il resto del mondo. Oggi, grazie all?approvazione dell?Ai Act da parte del Parlamento europeo, diamo vita a una via europea all?innovazione, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, preservando i nostri valori democratici e le nostre libertà fondamentali?. Lo afferma Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

