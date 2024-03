Inchiesta Perugia: Bonelli, dossieraggio grave ma difendere Dna’

MeteoWeb

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “La vicenda del dossieraggio è molto grave: lo Stato e la sua non vulnerabilità vanno difesi, ma contestualmente bisogna difendere la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Non accetteremo la sua delegittimazione, anche perché è uno strumento voluto da Falcone”. Così Angelo Bonelli, coportavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“L’idea di proporre una commissione d’inchiesta per affrontare questioni che sono già oggetto di scrupolose indagini da parte della magistratura -aggiunge- appare non solo superflua, ma potenzialmente dannosa?.

