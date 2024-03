Inchiesta Perugia: Calenda, ‘quello che è successo è di una gravità inaudita’

MeteoWeb

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Ma io sono l’unico che non c’è dentro, intanto mi devo deprimere, forse perché credo che hanno spiato tutti…. Battute a parte, siamo di fronte a un fatto gravissimo perché lo Stato è custode, tutte le istituzioni dello Stato sono custodi di informazioni che ogni volta che vengono usate per scopi non leciti distruggono la fiducia del cittadino nello Stato. Quello che è successo è di una gravità inaudita”. Lo dice Carlo Calenda, a margine di un evento a Chieti, rispondendo a una domanda sull’inchiesta di Perugia.

