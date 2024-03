MeteoWeb

La capsula Starship, il secondo stadio, continua a volare, raggiungendo obiettivi mentre costeggia il pianeta. L’ultima è l’apertura di un portello che un giorno verrà utilizzato per mettere in orbita i satelliti. Ci vorranno altri 40 minuti circa prima di vedere qualsiasi azione importante da parte del razzo, con T+50 minuti come momento previsto per il rientro nell’atmosfera terrestre.

Starship continua a volare dello Spazio

