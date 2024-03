Lavoro: Avs, ‘Fdi prende in giro paese, nessun legame rdc/occupazione’

MeteoWeb

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Non esiste nessun legame, ma proprio nessuno, tra l?affondamento del reddito di cittadinanza voluto dalla destra e i dati occupazionali. Secondo l’Osservatorio sul precariato dell?Inps, le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in contratto a tempo determinato nel corso del 2023 sono risultate 788.397, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 (+4%), mentre cresce il lavoro intermittente: +5%, tempo determinato +3% e stagionali +1%”. Così Franco Mari, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Lavoro della Camera.

“Come abbiamo detto oggi in Aula alla ministra Calderone, in Italia il lavoro è povero, precario e insicuro: per questo la disinvoltura di Fratelli d?Italia che stabilisce un legame tra un ottimistico trend occupazionale e la cancellazione dell?assegno di cittadinanza ricorda quella del Berlusconi della prima ora, quando promise un milione di posti di lavoro. Allora come oggi sulla pelle dei lavoratori?, conclude l’esponente di Fdi.

